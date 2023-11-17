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ثلاثة شهداء وتسع إصابات بينها خطيرة في قصف مسيرة للاحتلال على مخيم جنين

11/17/2023 2:11:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN / فجر اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال استهدف مجموعة مواطنين في مخيم جنين.

وقال شهود عيان في المخيم، إن طائرة مسيرة قصفت مجموعة من المواطنين في حارة الحواشين في المخيم، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة تسعة آخرين بجروح مختلفة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها وحدات خاصة وجرافات عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وانتشرت في عدد من أحياء المدينة ومحيط مخيمها، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المنازل والبنايات.

ودارت مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الاحتلال في عدد من احياء المدينة وأطراف مخيم جنين أصيب خلالها شابان بجروح خطيرة، كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل المدينة كافة، وعزلتها عن بلدات وقرى المحافظة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المدينة والمخيم من معسكر سالم الاحتلالي غرب المدينة، وسط استمرار المواجهات مع الشبان.

واقتحمت قوات الاحتلال أحد المنازل في حي الجابريات واعتقلت مجموعة من المواطنين عُرف منهم: محمد سمير الرخ، وقسم جبارين، ومحمد العامر، وسعيد رفقي الرخ، وأحمد رفقي الرخ، وسامي أبو الراكز، كما فجرت عدة مركبات في الحي تعود ملكيتها لعائلة الرخ.

كما داهمت قوات الاحتلال أحياء جبل أبو ظهير وخلة الصوحة وطلعة الغبّز وأطراف مخيم جنين، ومحيط مقر الداخلية ودوار السينما ومركز المدينة والشارع العسكري وشارع حيفا، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المسيّرة في سماء المدينة.

وشرعت جرافات الاحتلال بتدمير البنية التحتية في المدينة وأطراف المخيم، وتجريف الشوارع، وألحقت أضرارا بعدد من مركبات المواطنين. كما أعادت تجريف شارع طلعة الغبّز في الجهة الشرقية لمخيم جنين.

وشوّشت قوات الاحتلال على الاتصالات في مدينة جنين ومخيمها، وقطعت التيار الكهربائي عن عدة أحياء في مدينة وأطراف المخيم.

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال في محيط دوار السينما، أطلقت خلالها وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع.

كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط مستشفى جنين الحكومي، وتمركزت في المكان، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع في المنطقة، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وفي وقت لاحق دفعت قوات الاحتلال بنعزيزات عسكرية كبيرة من شارع الناصرة باتجاه مدينة ومخيم جنين، فيما دارت اشتباكات عنيفة في حارة الحواشين بالمخيم وعلى دوار السينما في المدينة.

وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فورا، واستجوبت مسعفين.

وأكدت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال تحاصرت المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.

وذكرت أن قوات الاحتلال أجبرت عددا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين ايديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى واستجوبت عددا منهم.


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