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انسحاب قوات الاحتلال من محيط مخيم جنين

11/17/2023 2:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انسحبت قوات الاحتلال من محيط مخيم جنين شمال الضفة الغربية.
وجاء الانسحاب عقب ساعات من اقتحام قوات كبيرة للاحتلال مدعومة بآليات مختلفة مدينة جنين من عدة محاور، وانتشرت فيها وفي محيط المخيم ونشرت فرق قناصة فوق أسطح مبان.
واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال في مخيم جنين، بالتزامن مع الاقتحام الإسرائيلي.




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