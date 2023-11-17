انسحاب قوات الاحتلال من محيط مخيم جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- انسحبت قوات الاحتلال من محيط مخيم جنين شمال الضفة الغربية.
وجاء الانسحاب عقب ساعات من اقتحام قوات كبيرة للاحتلال مدعومة بآليات مختلفة مدينة جنين من عدة محاور، وانتشرت فيها وفي محيط المخيم ونشرت فرق قناصة فوق أسطح مبان.
واستشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف طائرة مسيرة للاحتلال في مخيم جنين، بالتزامن مع الاقتحام الإسرائيلي.
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