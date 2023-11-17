الاحتلال يعتقل شابين في جنين
التاريخ
11/17/2023 2:11:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، شابين من قرية جلقموس، شمال شرق جنين.
وذكرت مصادر أمنية، لـ"وفا "، أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واعتقلت الشابين أحمد غالب عزمي الحج، وقصي يوسف القرم، بعد اقتحام منزليهما.
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