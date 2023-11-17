الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا من رام الله
التاريخ
11/17/2023 1:08:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، 28 مواطنا فلسطينيا من بلدة نعلين، غرب رام الله.
وأفادت مصادر بأن جنود الاحتلال داهموا العديد من منازل البلدة، وشنوا حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين.
وأكد أن الحملة الاعتقالات ومداهمة المنازل ما زالت متواصلة في البلدة.
MENAFN17112023000208011052ID1107444832
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.