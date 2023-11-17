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الاحتلال يعتقل 28 فلسطينيا من رام الله

11/17/2023 1:08:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، 28 مواطنا فلسطينيا من بلدة نعلين، غرب رام الله.
وأفادت مصادر بأن جنود الاحتلال داهموا العديد من منازل البلدة، وشنوا حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين.
وأكد أن الحملة الاعتقالات ومداهمة المنازل ما زالت متواصلة في البلدة.




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