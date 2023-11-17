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قصف إسرائيلي شرق خان يونس في غزة

11/17/2023 1:08:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن قصفا إسرائيليا استهدف منطقة الضابطة الجمركية شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ42، حيث تستمر قوات الاحتلال استهداف المستشفيات ومحاصرتها بالدبابات.

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