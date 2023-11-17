اختراق علمي يحل مشكلة آلام أسفل الظهر باستهداف الخلايا النائمة

تشير دراسة أجريت على الخلايا غير النشطة داخل الأعمدة الفقرية للفئران، إلى أن استخدام الأدوية المضادة للشيخوخة يمكن أن يخفف آلام العمود الفقري التي تسبب آلام أسفل الظهر.

تشير دراسة جديدة إلى أن عقارًا موجودًا يستهدف الخلايا الهرمة، والتي غالبًا ما تعرف بالخلايا النائمة، حيث يمكن أن يكون الحل لعلاج آلام أسفل الظهر، وفقا لوكالة سبوتنيك.

يسلط البحث الذي نُشر أخيرًا في "ساينس تيك دايلي" الضوء على أهمية الخلايا العظمية الهرمة، وهي الخلايا المسؤولة عن تحطيم الأنسجة العظمية التالفة والتخلص منها، تعتبر مشكلة آلام أسفل الظهر مشكلة شائعة، حيث تؤثر على 8 من كل 10 أفراد في مرحلة ما من حياتهم.

ويقول مؤلفو الدراسة بأنه تم التوصل إلى أدلة دامغة تشير إلى أن عقار "نافيتوكلاس" يمكنه القضاء على الخلايا التالفة في الفئران، ومن خلال القيام بذلك، يقلل بشكل ملحوظ من آلام العمود الفقري.

تقوم الخلايا العظمية بتخفيف تحطم أنسجة العظام كجزء من عملية إعادة تشكيل العظام الطبيعية وإعادة تأهيلها، وعندما تصبح هذه الخلايا هرمة، فإنها لا تعمل بشكل صحيح، مما قد يؤدي إلى مشاكل في إعادة هيكلة العظام وإصلاحها.

يوضح المؤلف الرئيسي دايو بان، أستاذ في أقسام جراحة العظام والهندسة الطبية الحيوية في كلية الطب في جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية: "لقد ثبت سابقًا أن الشيخوخة تعزز أمراض العضلات والعظام المرتبطة بالعمر، مثل هشاشة العظام، ولقد وجدنا سابقًا أن الخلايا العظمية تسبب في أن تصبح الصفائح الطرفية بين كل فقرة وقرص مسامية وفضفاضة، مما يسمح بتسلل أعصاب جديدة تسبب آلام أسفل الظهر".

في هذه الدراسة، قمنا في اختبار ما إذا كان السبب في ذلك هو مجموعة معينة من الخلايا الآكلة للعظام الهرمة، وما إذا كان القضاء على هذه الخلايا الآكلة للعظام يمكن أن يقلل الألم، على حسب تعبير بان.

بعد ذلك استكشفوا ما إذا كان "نافيتوكلاس" الذي يستهدف الخلايا الهرمة، يمكن أن يقضي على الخلايا الآكلة للعظام، ويقلل من فرط الحساسية في العمود الفقري.

كما هو مأمول، تسبب العلاج في انخفاض كبير في الخلايا الآكلة للعظام الهرمة مقارنة بالفئران غير المعالجة، بالإضافة إلى تقليل الألم وزيادة النشاط في الفئران المصابة بكلا النوعين من تدهور حالة العمود الفقري العمود الفقري.

وأكدت فحوصات العمود الفقري والفحص المجهري للأنسجة العظمية وجود انخفاض في التنكس والمسامية داخل الصفائح الطرفية، فضلاً عن انخفاض الفصل بينهما في الفئران المعالجة، يشير هذا إلى أن الدواء المضاد للشيخوخة يمكن أن يمنع عدم استقرار العمود الفقري.

تشير النتائج مجتمعة إلى دور محتمل للأدوية المضادة للشيخوخة مثل "نافيتوكلاس" في علاج آلام العمود الفقري، ولكن هذا سيحتاج إلى مزيد من التقييم في التجارب السريرية قبل استخدام العلاج في المرضى الذين يعانون من آلام أسفل الظهر.





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