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الذهب يواصل الارتفاع ويتجه لتحقيق أول مكاسب أسبوعية في 3 أسابيع

11/17/2023 1:00:11 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، وسط تزايد رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي، ما يضغط على الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة بحلول الساعة 02.55 بتوقيت غرينتش إلى 1984.48 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ السادس من نوفمبر في الجلسة السابقة. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1987.20 دولارا.

وسجل المعدن النفيس مكاسب 2.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات نشرت مؤخرا أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم يطرأ عليه تغير في أكتوبر وأن المعدل الأساسي ارتفع 0.2 بالمئة وهو أقل من المتوقع، فيما شهدت أسعار المنتجين أكبر انخفاض في ثلاث سنوات ونصف السنة.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد ويتم اللجوء إليه كأداة للتحوط ضد التضخم.

ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض الأسبوعي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 23.8 دولارا للأوقية لتصل ارتفاعاتها هذا الأسبوع إلى 7.2 بالمئة، واستقر البلاتين عند 892.65 دولارا لكنه ارتفع 6.4 بالمئة خلال الأسبوع. كما استقر البلاديوم عند 1037.46 دولارا للأوقية، لكنه يتجه لأفضل أداء أسبوعي له منذ عام.


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