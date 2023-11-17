نتنياهو: محاولة إسرائيل لتقليل الضحايا المدنيين في غزة لم تنجح

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تحاول إنهاء صراعها في قطاع غزة بأقل عدد من الضحايا المدنيين لكن محاولاتها لتقليل الخسائر البشرية إلى الحد الأدنى "لم تنجح".

وتابع نتنياهو في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية: "أي قتيل مدني هو مأساة".

وأضاف "ولا ينبغي أن يكون لدينا أي قتلى لأننا نبذل كل ما في وسعنا لإبعاد المدنيين عن الضرر، بينما تفعل حماس كل ما في وسعها لإبقائهم في طريق الأذى".

وذكر نتنياهو أن إسرائيل تسقط منشورات وتتصل بالفلسطينيين هاتفيا وتطلب منهم مغادرة المنطقة.

وقال "سنحاول إنهاء هذه المهمة بأقل عدد ممكن من الضحايا المدنيين. وهذا ما نحاول القيام به: الحد الأدنى من الضحايا المدنيين. لكن لسوء الحظ، لم ننجح".

يشار إلى أن حماس شنت هجوما على إسرائيل في 7 أكتوبر، عندما اخترق مئات المقاتلين الحدود من غزة وهاجموا المستوطنات الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، وفقا للسلطات الاسرائيلية. كما تم احتجاز 240 شخصا رهائن ونقلوا إلى غزة.

وأدى الهجوم إلى قيام الجيش الاسرائيلية بشن قصف مكثف على قطاع غزة، فضلا عن هجوم بري في شمال القطاع توغلت خلاله القوات إلى عمق مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن أكثر من 11500 شخص قتلوا في غزة منذ بدء الحرب، غالبيتهم من النساء والأطفال.





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