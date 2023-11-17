عشرات الجرحى جراء اصطدام قطار بكاسحة ثلوج في شيكاغو

أصيب العشرات في شيكاغو بشمال الولايات المتحدة أمس الخميس جراء اصطدام قطار ركاب بكاسحة ثلوج وفق السلطات المحلية.

وأوقع الحادث 38 مصابا معظمهم ركاب حسبما ذكر مسؤولو الإطفاء في مؤتمر صحافي بعد ظهر الخميس.

وقال كيث غراي أحد مسؤولي الإنقاذ إن 23 جريحا نقلوا إلى مستشفيات بينما أصيب "اثنان أو ثلاثة" بجروح خطرة لكن حياتهم ليست في خطر.

وقع الحادث نحو الساعة 10,30 صباحا بالتوقيت المحلي قرب محطة هوارد في شمال المدينة.

واصطدم القطار الذي كان يسير "بسرعة عادية" بكاسحة ثلوج كانت موجودة على المسار نفسه استنادا إلى العناصر المتوافرة لدى الإطفائيين.





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