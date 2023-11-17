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مقتل 3 فلسطينيين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين

11/17/2023 12:32:23 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مدير الإسعاف الفلسطيني لرويترز أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية.

ولقي الثلاثة حتفهم جراء قصف نفذته طائرة مسيرة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي طلب إخلاء مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية، والتي اقتحمها في وقت سابق اليوم.

وبث تلفزيون فلسطين مقطع فيديو قصيرا للغاية يظهر استسلام مسعفين في مدخل المستشفى، دون أن يظهر في الفيديو لمن يستسلمون. وقال التلفزيون إن القوات اقتادت عددا من المسعفين من المستشفى إلى ساحته قبل أن تعتقل مجموعة منهم.


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