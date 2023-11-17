نظراً للتقلبات الجوية .. تنويه مهم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي

نصحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي المسافرين عبر مطار دبي الدولي باستخدام مترو دبي للوصول بشكل أسهل، عبر محطتي مترو المطار مبنى رقم 1 و 3، وذلك نظراً لتقلبات الأحوال الجوية، مؤكدة أنه يجب على المسافرين الانطلاق قبل 4 ساعات من موعد رحلاتهم.

كما كشف الحساب الرسمي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي على منصة إكس عن تأخير متوقع على شارع الشيخ محمد بن زايد نظراً لتجمع مياه الأمطار عند مدخل إمارة الشارقة، ناصحاً السائقين باستخدام شارع الخيل وشارع الإمارات وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان كطرق بديلة لضمان وصولهم إلى وجهاتهم بسهولة.

كما نوه الحساب إلى تأخير متوقع على شارع الشيخ زايد باتجاه نفق المركز التجاري العالمي نظراً لتجمع مياه الأمطار، ويمكن للسائقين استخدام شارع الخيل كطريق بديل لضمان الوصول بسهولة إلى وجهاتهم.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن فرق الهيئة تعمل على سحب المياه لتسهيل تنقلكم.





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