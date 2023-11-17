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قوات الاحتلال تطالب بإخلاء مستشفى ابن سينا فورا واعتقلت مسعفين

11/17/2023 12:23:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بإخلاء مستشفى ابن سينا في مدينة جنين فورا، واعتقلت مسعفين.
وأكدت مصادر بأن قوات الاحتلال حاصرت المستشفى من جميع الجهات منذ عدة ساعات، وتقوم بتفتيش سيارات الإسعاف في محيطه، وطالبت عبر مكبرات الصوت بإخلاء المستشفى.
وذكرت أن قوات الاحتلال أجبرت عددا من المسعفين على إخلاء المستشفى رافعين ايديهم، وقامت بتفتيشهم في ساحة المستشفى واعتقلت عددا منهم.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين من عدة محاور، وأغلقت جميع المداخل، وعزلتها عن محيطها الخارجي، وجرفت عدة شوارع واعتقلت 7 مواطنين فلسطينيين وجرفت البنية التحتية في عدة مواقع بالمدينة والمخيم، وفجرت مركبات.
وفا




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