عدة إصابات في قصف طائرات إسرائيلية مسيرة على مخيم جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين في مخيم جنين، فجر اليوم الجمعة، في قصف طائرات إسرائيلية مسيرة.
وأشارت مصادر أن طائرات الاحتلال قصفت موقعا على الأقل بالمخيم، ما أدى لوقوع عدة إصابات، فيما منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.
وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو مدينة جنين ومخيمها، وسط اشتباكات عنيفة.
وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت فجر اليوم مجموعة من المواطنين الفلسطينيين من منزل في حي الجابريات بمدينة جنين، وفجرت عدة مركبات.
وفا
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