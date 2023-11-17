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عدة إصابات في قصف طائرات إسرائيلية مسيرة على مخيم جنين

11/17/2023 12:23:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين في مخيم جنين، فجر اليوم الجمعة، في قصف طائرات إسرائيلية مسيرة.
وأشارت مصادر أن طائرات الاحتلال قصفت موقعا على الأقل بالمخيم، ما أدى لوقوع عدة إصابات، فيما منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.
وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو مدينة جنين ومخيمها، وسط اشتباكات عنيفة.
وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت فجر اليوم مجموعة من المواطنين الفلسطينيين من منزل في حي الجابريات بمدينة جنين، وفجرت عدة مركبات.

وفا

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