وصول المستشفى الميداني الأردني الى نابلس-فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكرت مصادر وصول المستشفى الميداني الأردني الى نابلس عبر طريق وادي الباذان.
وأرسلت القوات المسلحة الأردنية، بتوجيهات ملكية سامية، مستشفىً ميدانياً إلى نابلس، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين.
ويضم المستشفى فريقاً طبياً متكاملاً من جميع الاختصاصات ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأهل في نابلس.
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