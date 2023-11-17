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وصول المستشفى الميداني الأردني الى نابلس-فيديو

11/17/2023 12:23:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ذكرت مصادر وصول المستشفى الميداني الأردني الى نابلس عبر طريق وادي الباذان.
وأرسلت القوات المسلحة الأردنية، بتوجيهات ملكية سامية، مستشفىً ميدانياً إلى نابلس، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمصابين.


ويضم المستشفى فريقاً طبياً متكاملاً من جميع الاختصاصات ومساعدات طبية وعلاجية متنوعة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأهل في نابلس.


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