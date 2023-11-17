الاحتلال يقصف عدة نقاط في محيط دمشق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ فجر اليوم الجمعة، عدة نقاط في محيط العاصمة السورية دمشق، مخلفة خسائر مادية.
وذكر مصدر عسكري سوري في تصريح لــ"سانا": أنه "حوالي الساعة 25: 2 من فجر اليوم الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق".
وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها مشيراً إلى أن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.
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