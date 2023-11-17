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الاحتلال يقصف عدة نقاط في محيط دمشق

11/17/2023 12:23:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ فجر اليوم الجمعة، عدة نقاط في محيط العاصمة السورية دمشق، مخلفة خسائر مادية.
وذكر مصدر عسكري سوري في تصريح لــ"سانا": أنه "حوالي الساعة 25: 2 من فجر اليوم الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق".
وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها مشيراً إلى أن العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.




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