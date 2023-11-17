شهيدان وإصابات جراء قصف الاحتلال بمسيّرة مخيم جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي بمسيّرة مخيم جنين بالضفة الغربية.
وكان مراسل الجزيرة أفاد باندلاع اشتباكات في وقت مبكر من فجر اليوم بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة جنين، وذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال المدينة ومحيط مخيمها من عدة محاور، في حين ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في مدينة جنين.
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