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شهيدان وإصابات جراء قصف الاحتلال بمسيّرة مخيم جنين

11/17/2023 12:23:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي بمسيّرة مخيم جنين بالضفة الغربية.

وكان مراسل الجزيرة أفاد باندلاع اشتباكات في وقت مبكر من فجر اليوم بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة جنين، وذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال المدينة ومحيط مخيمها من عدة محاور، في حين ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في مدينة جنين.

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