شهيدان وإصابات جراء قصف الاحتلال بمسيّرة مخيم جنين

وكان مراسل الجزيرة أفاد باندلاع اشتباكات في وقت مبكر من فجر اليوم بين مقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة جنين، وذلك عقب اقتحام قوات الاحتلال المدينة ومحيط مخيمها من عدة محاور، في حين ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في مدينة جنين.

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