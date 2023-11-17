قصف مدفعي إسرائيلي على حيي التفاح والشجاعية بغزة

قصف مدفعي إسرائيلي على حيي التفاح والشجاعية بغزة
التاريخ
11/17/2023 12:23:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استهدف قصف مدفعي إسرائيليا حيي التفاح والشجاعية وشارع يافا في مدينة غزة، وفق مراسل الجزيرة.
وكان المراسل أفاد بشن قوات الاحتلال غارة على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى تجدد الغارات الإسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمالي القطاع.
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