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قصف مدفعي إسرائيلي على حيي التفاح والشجاعية بغزة

11/17/2023 12:23:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استهدف قصف مدفعي إسرائيليا حيي التفاح والشجاعية وشارع يافا في مدينة غزة، وفق مراسل الجزيرة.
وكان المراسل أفاد بشن قوات الاحتلال غارة على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى تجدد الغارات الإسرائيلية على حي الشيخ رضوان شمالي القطاع.




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