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الأرصاد: الطقس معتدل ودرجة الحرارة الصغرى 20

11/17/2023 12:21:59 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله معتدل مع بعض السحب.
الرياح متقلبة الاتجاه عموما شمالية من 5 الى 10 عقد وتصل من 10 الى 15 عقدة احيانا.
ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث اقدام.
درجة الحرارة العظمى 29 م والصغرى 20 م .. الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 35%.

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