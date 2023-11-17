الأرصاد: الطقس معتدل ودرجة الحرارة الصغرى 20

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله معتدل مع بعض السحب.
الرياح متقلبة الاتجاه عموما شمالية من 5 الى 10 عقد وتصل من 10 الى 15 عقدة احيانا.
ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث اقدام.
درجة الحرارة العظمى 29 م والصغرى 20 م .. الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 35%.
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