الكهرباء والماء تشكل فريق عمل خاصا لموسم الأمطار بالتعاون مع جهات الدولة المعنية

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عن تشكيل فريق عمل خاص لموسم الأمطار بالتعاون مع جهات الدولة المعنية والفرق التخصصية.
وقال رئيس الفريق م.يوسف القحص لـ «كونا»، إن الوزارة، وبناء على توجيهات الوزير د.جاسم الأستاد، قامت بتشكيل فريق عمل يعنى باستعدادات الوزارة لموسم الأمطار 2023-2024 والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة واستعداد كل جهة على حدة وحصر البلاغات ومتابعتها بشكل فوري.
وأضاف م.القحص أن الفريق المشكل يواصل مهام عمله على مدار الساعة وبمتابعة مباشرة من وكيل وزارة الكهرباء والماء والقياديين في الوزارة من مختلف القطاعات.
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