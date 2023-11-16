Friday, 17 November 2023 03:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكهرباء والماء تشكل فريق عمل خاصا لموسم الأمطار بالتعاون مع جهات الدولة المعنية

11/16/2023 11:33:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عن تشكيل فريق عمل خاص لموسم الأمطار بالتعاون مع جهات الدولة المعنية والفرق التخصصية.
وقال رئيس الفريق م.يوسف القحص لـ «كونا»، إن الوزارة، وبناء على توجيهات الوزير د.جاسم الأستاد، قامت بتشكيل فريق عمل يعنى باستعدادات الوزارة لموسم الأمطار 2023-2024 والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالدولة واستعداد كل جهة على حدة وحصر البلاغات ومتابعتها بشكل فوري.
وأضاف م.القحص أن الفريق المشكل يواصل مهام عمله على مدار الساعة وبمتابعة مباشرة من وكيل وزارة الكهرباء والماء والقياديين في الوزارة من مختلف القطاعات.

MENAFN16112023000130011022ID1107443705

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث