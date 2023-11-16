وزير الخارجية يستقبل نظيره العماني بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في مطار الكويت الدولي وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة بدر البوسعيدي بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق للبلاد.
كان في الاستقبال على أرض المطار مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير سالم الزمانان ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير نبيل الدخيل وسفير الكويت لدى سلطنة عمان السفير د.محمد الهاجري ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير - الوزير المفوض نواف الأحمد وسفير سلطنة عمان لدى الكويت د.صالح الخروصي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.
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