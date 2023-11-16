Friday, 17 November 2023 03:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية يستقبل نظيره العماني بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد

11/16/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في مطار الكويت الدولي وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة بدر البوسعيدي بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق للبلاد.
كان في الاستقبال على أرض المطار مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير سالم الزمانان ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير نبيل الدخيل وسفير الكويت لدى سلطنة عمان السفير د.محمد الهاجري ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير - الوزير المفوض نواف الأحمد وسفير سلطنة عمان لدى الكويت د.صالح الخروصي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

MENAFN16112023000130011022ID1107443704

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث