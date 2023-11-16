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الكويت تدين بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في قطاع غزة

11/16/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة الكويت بأشد العبارات قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مستشفى الشفاء في قطاع غزة وتعريض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر في انتهاك صارخ ومستمر للقوانين والأعراف الدولية لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وفي جريمة جديدة من جرائمه التي تستهدف الأرواح والممتلكات إضافة إلى الخدمات الحيوية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لـ«كونا» إن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني الأعزل والمستشفيات وغيرها من المرافق المدنية يعتبر تصعيدا جديدا وخرقا سافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجددت دعوة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه وقف استمرار سلسلة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.

MENAFN16112023000130011022ID1107443702

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