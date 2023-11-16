الكويت تدين بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعربت وزارة الخارجية عن إدانة الكويت بأشد العبارات قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مستشفى الشفاء في قطاع غزة وتعريض حياة المرضى والطواقم الطبية للخطر في انتهاك صارخ ومستمر للقوانين والأعراف الدولية لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وفي جريمة جديدة من جرائمه التي تستهدف الأرواح والممتلكات إضافة إلى الخدمات الحيوية.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لـ«كونا» إن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للشعب الفلسطيني الأعزل والمستشفيات وغيرها من المرافق المدنية يعتبر تصعيدا جديدا وخرقا سافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجددت دعوة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه وقف استمرار سلسلة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل.
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