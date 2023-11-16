الخارجية تأجيل اختبار شغل وظيفة ملحق ديبلوماسي وملحق قنصلي إلى 25 الجاري

الخارجية تأجيل اختبار شغل وظيفة ملحق ديبلوماسي وملحق قنصلي إلى 25 الجاري
التاريخ
11/16/2023 11:33:11 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الخارجية عن تأجيل موعد الاختبار المقرر للمتقدمين لشغل وظيفة ملحق ديبلوماسي وملحق قنصلي ليكون في يوم السبت 25 الجاري بدلا من يوم السبت 18 الجاري.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن مكان إجراء الاختبار سيكون في حرم جامعة الكويت ـ مبنى كلية العلوم الاجتماعية ـ الشويخ ـ بوابة رقم (1) طريق جمال عبدالناصر في تمام الساعة العاشرة صباحا.
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