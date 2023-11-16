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الخارجية تأجيل اختبار شغل وظيفة ملحق ديبلوماسي وملحق قنصلي إلى 25 الجاري

11/16/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الخارجية عن تأجيل موعد الاختبار المقرر للمتقدمين لشغل وظيفة ملحق ديبلوماسي وملحق قنصلي ليكون في يوم السبت 25 الجاري بدلا من يوم السبت 18 الجاري.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن مكان إجراء الاختبار سيكون في حرم جامعة الكويت ـ مبنى كلية العلوم الاجتماعية ـ الشويخ ـ بوابة رقم (1) طريق جمال عبدالناصر في تمام الساعة العاشرة صباحا.

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