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ذوي الإعاقة ندب وتثبيت وظائف إشرافية

11/16/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أصدر مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الحميدي المطيري عددا من قرارات الندب والتثبيت لوظائف اشرافية، جاءت كما يلي:
1 ـ ندب عارف صالح العتيبي للعمل بوظيفة مدير ادارة الخدمات العامة.
2 ـ ندب نورة عادل العيسى للعمل بوظيفة رئيس قسم العلاقات العامة والاعلام.
3 ـ ندب علي التقي للعمل بوظيفة رئيس قسم الشؤون الوظيفية.
4 ـ تثبيت عبدالرحمن الخميس بوظيفة مراقب الشؤون القانونية.
5 ـ ندب مشعل السرهيد للعمل بوظيفة رئيس قسم التنسيق المالي في إدارة المركز الطبي التأهيلي.
6 ـ ندب بدور الديحاني للعمل بوظيفة رئيس قسم الدعم الاداري في ادارة الخدمات العامة.

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