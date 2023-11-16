السفير البلجيكي الدور الكويتي في المنطقة إيجابي للغاية

أشاد السفير البلجيكي الجديد لدى البلاد كريستيان دومز باللقاء الذي جمعه بسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اثناء تقديم اوراق اعتماده، لافتا الى انه كان لقاء وديا ولطيفا، حيث تركزت النقاشات على العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف: في تصريح للصحافيين على هامش الحفل «العلاقة بين الكويت وبلجيكا ودية للغاية، ولكن لدي الشعور بأنه يمكننا فعل المزيد، على صعيد العلاقات التجارية والتعاون الثقافي والتقني، خصوصا أن بلجيكا لديها سمعة عالمية في ما يتعلق بالطاقة المتجددة وطاقة الرياح البحرية، كما لدينا خبرة كبيرة في المجال الطبي ومعالجة مرضى السرطان، ولدينا ايضا مركز بحثي للذكاء الاصطناعي، لذلك أعتقد أنه يمكننا العمل بشكل وثيق مع الكويت».

وأوضح دومز وجود تعاون أمني ودفاعي مع الكويت، لافتا إلى أن بلجيكا هي جزء من التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، كاشفا عن وجود «عسكريين اثنين في معسكر عريفجان».

وأوضح السفير البلجيكي أنه «عندما يهدأ الوضع المأساوي في غزة وفي الضفة الغربية، نستطيع أن نعمل مع الكويت في موضوعات مثل السياحة والتعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب الراغبين بالدراسة في جامعاتنا، والطلاب البلجيكيين الراغبين بالدراسة في الكويت».

وشدد على أن «بلجيكا دعت دائما إلى تطبيق حل الدولتين، كحل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي»، لافتا إلى اللقاء الأخير الذي جمع وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب مع وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله على هامش اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والذي عقد في مسقط يومي 9 و10 أكتوبر الماضي، «حيث أعلنت لحبيب بكل وضوح أن بلجيكا تؤيد حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكن وفق المعايير الإنسانية الدولية، وإذا كانت الإجراءات التي يتخذها الجيش الإسرائيلي غير متناسبة، فلا ينبغي علينا أن نخجل من قول ذلك، وهذا مهم حقا، فنحن حساسون للمأساة التي تحدث في غزة، حيث يسقط الكثير من الضحايا المدنيين بينهم الأطفال والنساء، لذلك لا يمكننا أن نؤيد ذلك على الإطلاق، ونأمل أيضا أن تكون هناك أصوات أكثر انتقادا في المجتمع الإسرائيلي لحكومتهم».

وعن رأيه بالدور الذي تلعبه الكويت في المنطقة، أوضح أن «دور الكويت ايجابي للغاية، حيث أظهرت الكويت التزامها وكرمها الكبيرين، واعتقد أن الكويت هي الدولة الثالثة من حيث حجم المساعدات الانسانية التي يتم تقديمها إلى الفلسطينيين منذ بداية الصراع في غزة، حيث أرسلت لغاية اليوم، الطائرة الـ23 المحملة بكل أنواع المساعدات الطبية والانسانية، وأنا أهنئ الكويت على مساعيها الانسانية هذه».

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