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زكاة الفحيحيل 58 ألف مستفيد من مشاريعنا باليمن

11/16/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مدير عام «زكاة الفحيحيل» التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية إيهاب الدبوس عن تنفيذ عدد كبير من المشاريع في اليمن خلال العام الحالي بلغ عدد المستفيدين منها 58 ألف شخص.
وأوضح الدبوس أن المشاريع تنوعت بين بناء القرى السكنية، ومساعدة الأسر المحتاجة، وعلاج المرضى، وحفر الآبار، وبناء دور الأيتام وغيرها من المشاريع الأخرى، مبينا أن «زكاة الفحيحيل» قامت ببناء 6 قرى سكنية، ودورين أيتام يستفيد منهما 120 يتيما بشكل دائم. وأضاف: قمنا بحفر 10 آبار، وبناء مدرستين يستفيد منهما 300 طالب، ومساعدات لـ373 أسرة متعففة، وكفالة 98 أسرة. وفيما يتعلق بالمشاريع الموسمية التي تم تنفيذها باليمن، قال: قمنا بتوزيع 1034 سلة رمضانية، و414 أضحية، و272 كسوة وعيدية للأطفال الأيتام والفقراء، مؤكدا الاهتمام بتوفير مشاريع إنتاجية للأسر المحتاجة حيث تم توفير الدواجن، والأغنام ومكائن الخياطة
لـ 225 أسرة، بالإضافة إلى إنشاء مركز للتدريب والتأهيل.

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