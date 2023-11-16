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عطاء للعمل الإنساني تطلق حملة لكفالة أيتام غزة اليوم

11/16/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مدير عام جمعية عطاء للعمل الإنساني عمر فلاح الشقراء إن الجمعية ستطلق اليوم الجمعة حملة لكفالة أيتام غزة.
وبين الشقراء أن قيمة كفالة اليتيم لمدة عام 180 دينارا، وأن توزيع الكفالات ورعاية الأيتام سيتم من خلال جمعيات خيرية معتمدة من وزارة الخارجية، مشيرا إلى أن عدد الأيتام في غزة قبل العدوان الحالي تجاوز 33 ألف يتيم، وهذا العدد قد يتضاعف بسبب الأحداث الجارية.
وأوضح أن قطاع غزة يضم 4 دور فقط لرعاية الأيتام طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 2800 يتيم، وقد تضرر بعضها وأصبحت غير قادرة على تقديم الخدمات الأساسية للأيتام.
ودعا المحسنين للمساهمة في المشروع مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بإصبعيه يعني السبابة والوسطى»، وذلك عبر الاتصال على الخط المباشر 1890900 أو زيارة موقع الجمعية على الإنترنت وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

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