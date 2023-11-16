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كونا تختتم برنامج تميز التدريبي للمحررين الجدد

11/16/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس برنامج «تميز» التدريبي التأهيلي للمحررين الجدد الذي انطلق في الخامس عشر من أكتوبر الماضي وقدمه مجموعة من المحاضرين المتخصصين في مختلف المجالات الصحافية.
وضم برنامج «تميز» مجموعة من دورات التدريب قدمها مديرو قطاع التحرير في «كونا» للتعرف على مختلف إدارات القطاع وأقسامه متناولا كذلك كيفية كتابة الخبر وتحريره واستخدام الدليل المهني للوكالة.
كما تطرق البرنامج التدريبي إلى كيفية الكتابة والتحرير باللغتين الإنجليزية والفرنسية والمهارات اللغوية لدى الإعلاميين، إضافة إلى قواعد اللغة العربية.
وتناول البرنامج كذلك التدريب على الخدمات الإلكترونية مثل صياغة الرسائل النصية القصيرة ومهارات اختزال المعلومة ومهارات التعامل مع الصور والفيديو واستخراج العناوين في الموقع الإلكتروني على منصات التواصل الاجتماعي واستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الصحافي.
كما عني البرنامج الذي اتبع المنهجين النظري والعملي بأساسيات ومهارات المراسل الصحافي واستخدام الخدمات الصوتية، إضافة إلى فنون التصوير وأنواعه علاوة على تصنيف الوثائق والمعلومات.

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