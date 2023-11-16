Friday, 17 November 2023 03:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اكتشف موسم الكمأة بفندق فورسيزونز برج الشايع

11/16/2023 11:33:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إن محبي الكمأة في خريف وشتاء هذا العام، على موعد مع الشيف لويجي فراسانيتو وفريقه من خبراء الطهي في فندق فورسيزونز الكويت في برج الشايع ليأخذكم إلى آفاق جديدة في متعة التذوق من خلال قائمة طعام متميزة مخصصة لواحد من أشهر مكونات المأكولات العالمية المرغوبة، وذلك في مطعم داي فورني الإيطالي بالطابق الحادي والعشرين.
وسيسافر ضيوف مطعم داي فورني يوميا من الساعة السادسة مساء حتى 11 مساء إلى قلب مطبخ الذواقة الإيطالي عبر جاذبية النكهات الطبيعية الفاخرة من كمأة الألبا البيضاء المذهلة - «ألماسة المطبخ» - إلى كمأة بيريغورد السوداء الغنية ابتداء من الدجاج المقرمش الى سلطة الكمأة الشهية، واعتمد الشيف لويجي فراسانيتو على جذوره الجنوبية الإيطالية لإنشاء قائمة طعام موسمية مستوحاة من روائع الكمأة.
لابد من الأناقة والرقي اللذان تضيفها الكمأة إلى تجربة الطهي، يعلق الشيف لويجي، مبتكر أسلوب «المطبخ الحر» الذي يهدف إلى التوعية على أصالة المطبخ الإيطالي، تتمتع الكمأة بنكهة مميزة، إنها هدية إيطاليا الأعظم لفن الطهي العالمي، وأنا أتطلع إلى مشاركة عجائبها مع رواد المطعم في الكويت.
من ضمن أطباق الكمأة في قائمة الطعام الحصرية لدى مطعم داي فورني (تورتة الكمأة).
وهذا الإبداع غير العادي مستوحى من وجبات غداء الشيف لويجي في شاليه أثناء عمله في بيدمونت - وهي منطقة في إيطاليا تشتهر بالكمأة وعصيدة من دقيق الذرة.
وهناك أيضا إل تيسورو دي برجر (تريجر برجر)، وتم إعداد هذا البرجر ذي النكهة الرائعة بهدف «تقديم المذاق الإيطالي الفاخر في كل قضمة»، ويأتي في خبزة كأنها محضرة في المنزل وتحتوي على كمأة الألبا السوداء، وخس بيانا ديل سيلي، وجبن ستراشياتيلا من ليتشي، وفطر بورتوبيللو من بريالبي بيرجاماش.
وباستطاعة الشيف لويجي وبفضل شبكة معارفه في وطنه الحصول على بعض أفضل أصناف الكمأة الإيطالية حصريا لضيوف مطعم داي فورني، كما أن شغفه بكل صنف يتزايد، ويقول: إن ملك الكمأة بلا منازع هو الألبا البيضاء، وانها واحدة من أغلى المكونات في الطهو الحديث بسبب موسمها القصير، فهي تنمو من أكتوبر إلى ديسمبر فقط في غابات بيدمونت.
ولزيادة متعة التذوق، تكمل قائمة الكوكتيلات المستوحاة من الكمأة اللذة مع كل قضمة مضيفة لمسة إيطالية إضافية إلى التجربة، يتم تقديم طبق تورتينو تارتوفو (تورتة الكمأة) مع مشروب الكمأة المثلج وهو مزيج رائع من شراب لايرسبريتز الإيطالي مع الجريب فروت وعصير التفاح والليمون وشراب الريحان مع نكهة الكمأة اللذيذة.

MENAFN16112023000130011022ID1107443694

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث