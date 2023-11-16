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انطلاق ملتقى إنجازات كويتية شبابية الأحد واختيار الهلال الأحمر شخصية النسخة الخامسة

11/16/2023 11:33:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) برعاية وحضور رجل الأعمال عمر شرار العازمي والرئيس الفخري لملتقى «إنجازات كويتية شبابية» فهد عبدالرحمن المعجل، تنطلق فعاليات الملتقى في نسخته الخامسة مساء يوم الأحد المقبل بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب، على مسرح الأكاديمية في منطقة الدعية لتكريم نخبة من أبطال الكويت الذي تميزوا بإنجازاتهم في مختلف المحافل الدولية والعربية.
وقال راعي الحفل عمر العازمي إن رعايته لهذا الحدث أتت لدعم وتشجيع الشباب في مختلف مجالات الحياة، لأن دورهم مهم لتحريك عجلة الاقتصاد في البلد، مضيفا أن التكريم واجب علينا وانهم يستحقون الكثير.
بدوره، ذكر رئيس مبادرة «إنجازات كويتية» المستشار جمال العدواني انه تم اختيار جمعية الهلال الاحمر الكويتية لتكون شخصية الملتقى هذا العام وذلك لدورها الكبير في تقديم مساعدات لإخواننا في غزة خلال وقت قياسي خلال تلك الظروف الصعبة، مشيرا الى أن دورهم يعتبر انجازا عربيا ومفخرة لكل كويتي.
وعلى هامش الملتقى، ستقام جلسة نقاشية لعدد من المحاضرين في مختلف المجالات، وستحمل عنوان «مشاريع كويتية بين الطموح والإنجاز» ويتحدث فيها المدير التنفيذي لشركة دهان سمير الدهان والمدير التنفيذي لشركة سكبة محمد النجار والمدير التنفيذي لشركة الدروازة طلال الشمري، وسيدير الجلسة الاعلامي غني جمعة، وستبدأ من الساعة 6 حتى 7 مساء.
وستبدأ فعاليات الملتقى في تمام الساعة 8 مساء ويتخلل الحفل العديد من الفقرات، وفي الختام سيتم تكريم أكثر من 25 شخصية كويتية منجزة في مختلف مجالات الحياة، اضافة إلى تكريم الجهات الراعية والاعلامية التي ساهمت في نجاح الفعالية.

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