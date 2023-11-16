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د جنان الحربي أم 44 نافعة أم مضرة؟

11/16/2023 11:33:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حذرت خبيرة علم الحشرات والأستاذ المساعد في «التطبيقي» د.جنان الحربي من ظهور حشرة «أم 44» هذه الأيام مع اعتدال الأجواء، مؤكدة انها يمكن ان تلدغ الشخص خصوصا في الحدائق المنزلية او العامة.
وأشارت الى ان لدغة «أم 44» تشبه لدغة الدبور والنحل وهي مؤلمة جدا، ويمكن ان تسبب تورم واحمرار المنطقة التي تصيبها اللدغة وردود فعل تحسسية مفرطة لدى البعض.
لكن د.جنان الحربي اوضحت بعض فوائد هذه الحشرة التي تعد مبيدا طبيعيا للقضاء على حشرات مثل النمل والصراصير والعناكب وحتى الفئران، كما انها لا تسبب ضررا للمفروشات المنزلية والاغذية المخزنة، وفيما يلي التفاصيل:
حشرة يتقزز منها الإنسان ولكن لا يعلم فوائدها انها حشرة الحريش أو «دخال الإذن»، اسمها العلمي «ستريقميا ماريتيما» وتلقب بـ «أم أربعة وأربعين»، ولكن هذا اللقب الشائع ليس دقيقا لأن زوائدها تصل في بعض الأحيان إلى 100 زوج.
مع اعتدال درجات الحرارة هذه الأيام نجد تزايدا في ظهور «أم أربعة وأربعين» في بعض مناطق الكويت خاصة في الحدائق المنزلية والعامة للتزاوج استعدادا لفصل الشتاء. هذه الحشرة الرشيقة تفضل العيش مختبئة في الأماكن المظلمة الرطبة تحت الصخور وفي الخزائن والحمامات وأصص النباتات والمخازن ولكنها تتجنب أنابيب التصريف لعدم قدرتها على السباحة. وتختبئ خلال النهار لحماية نفسها من حرارة الشمس لأن جسمها يجف بسرعة وتخرج ليلا للبحث عن فريستها. فاحذر عند الخروج للمشي ليلا. وللأسف، إذا دخلت هذه الحشرة المنزل لا تخرج منه ابدا لأنها تجد فيه مكانا مناسبا لوضع البيض الذي يزيد على 150 بيضة وتعيش إلى عمر يزيد على 6 سنوات ولا تحتاج لشرب الماء. وتتعدد ألوانها وأشكالها ولكن الأكثر شيوعا منه البني، والأحمر، وطولها يصل إلى 150 ملم. ولكن هناك بعض الأنواع لديها ضعف في النظر وتستخدم حاسة اللمس والشم واستشعار الموجات الاهتزازية لاصطياد فريستها وهذا سبب امتلاكها الزوائد الكثيرة.
تعتبر «أم أربعة وأربعين» ضمن الحشرات المكروهة بسبب شكلها المخيف، ولكنها تمتلك بعض الفوائد التي يجهلها الإنسان. فهي حشرة شرهة مفترسة من آكلي اللحوم فتتغذى على أنواع مختلفة من الحشرات التي تغزو المنازل مثل الصراصير، والنمل بأنواعه، والعناكب، وغيرها من الآفات المنزلية وأيضا الفئران مما يعنى أن تواجد «أم أربعة وأربعين» يمنع تقريبا تواجد أي حشرة أخرى في المنزل، ولكنها لا تسبب أي ضرر للمفروشات المنزلية والأغذية المخزنة. وللتوازن الطبيعي، هناك العديد من الكائنات تفترس «أم أربعة وأربعين» بالرغم من سمية بعضها مثل الطيور والضفادع والأفاعي.
لدى هذه الدودة زوج من الزوائد الحادة أسفل فمها مباشرة، تشبه الكماشة، تساعدها في عض فرائسها وحقن السم داخل أجسداها، وتسبب لها الشلل لتتمكن من تناولها بسهولة. وتتضارب الآراء حول خطورة حشرة الحريش فمنهم من يدعي أنها آمنة لا تلدغ الانسان والبعض الآخر يشدد على خطورتها. وفي الحقيقة هذه الحشرة لا تشكل خطرا كبيرا ولكن يجب التعامل معها بحذر فلا يستطيع الإنسان أن يميز مقدمتها عن نهاية جسمها لأنها تستطيع أن تلدغ الإنسان وتختبئ بسرعة رهيبة. فهي تدخل المنزل بدون إذن ونكتشفها بعد لدغها لأحد أفراد الأسرة.
ولكن إذا لدغت «أم أربعة وأربعين» الإنسان فلدغتها اشبه بلدغة الدبور والنحل مؤلمة جدا لأن مخالبها السامة قادرة على اختراق الجلد فتتسبب في وتورم واحمرار المنطقة. ولكن بعض حشرات «أم أربعة وأربعين» تطلق سما يحفز مواد كيميائية سامة مثل السيروتونين، والهيستامين، والتوكسين المثبط للقلب، فيمكن أن تتسبب في ظهور ردود فعل تحسسية مفرطة لدى البعض فيحتاج لمراجعة الطبيب.
هذه الفترة يفضل الحذر عند المشي ليلا في الحدائق مع وضع لاصقات في مداخل المنزل والتهوية للتخلص من الرطوبة مع تنظيف المخازن وسد الشقوق. ويدعي مفسرو الأحلام ان رؤية حشرة «أم أربعة وأربعين» في الحلم تدل على كثرة الهموم والتعب وغدر الأصدقاء. وإذا رآها الإنسان بعدد كبير فهذا يدل على كثرة الأعداء. وقتلها في المنام يدل على أن هذا الإنسان سوف يتغلب على أعدائه ويحل مشاكله.

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