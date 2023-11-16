وزير الخارجية ونظيره العماني ضرورة محاسبة المجتمع الدولي سلطة الاحتلال على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني



تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد والحرب في غزة وتوفير الحماية للمدنيين واحتياجاتهم الإنسانية تجديد مواقف الكويت وعُمان الثابتة في دعم حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية



التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أمس وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة بدر البوسعيدي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها والوفد المرافق إلى البلاد.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على عمق العلاقات الودية التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على تنميتها في كل المجالات التي تعود بمزيد من المنافع على الشعبين والبلدين.

وأعرب الوزيران عن ارتياحهما للمستوى المتطور الذي وصلت إليه علاقات التعاون الثنائي والتنسيق القائم بينهما تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الصدد، تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية لاسيما ما يتصل بالعدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتداعياته الخطيرة على المنطقة.

وشددا على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد والحرب وتوفير الحماية للمدنيين واحتياجاتهم الإنسانية، مجددين استنكارهما الشديد ورفضهما المطلق للانتهاكات المستمرة لاسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وضرورة قيام المجتمع الدولي بمحاسبة اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على جرائمها المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وقتلها لآلاف الأطفال والنساء وسائر المدنيين الأبرياء العزل في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي الوقت الذي رحب الوزيران بقرار مجلس الأمن بشأن الدعوة إلى هدنة إنسانية، دعا الوزيران إلى تطبيق معايير عالمية موحدة في تطبيق القانون الدولي وأن على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسؤولية أساسية ومركزية في وقف العدوان وحماية المدنيين من الحروب وفي حفظ السلم والأمن الدوليين بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الوزيران المواقف الثابتة للكويت وسلطنة عمان في دعم حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية حسبما نصت على ذلك قرارات الشرعية الدولية وذلك حتى يعم الأمن والسلام في المنطقة.

حضر الاجتماع من الجانب الكويتي نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير سالم الزمانان وسفيرنا لدى سلطنة عمان د.محمد الهاجري ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير الوزير المفوض نواف الأحمد.

وحضر اللقاء من الجانب العماني رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي الشيخ أحمد المسكري وسفير سلطنة عمان المعتمد لدى الكويت د.صالح الخروصي وعدد من كبار المسؤولين من كلا الجانبين.

توقيع مذكرتي تفاهم وبرنامجين تنفيذيين

في ختام الاجتماع، وقع الشيخ سالم العبدالله ونظيره العماني على مذكرتي تفاهم وبرنامجين تنفيذيين في مجال التعليم العالي ومجال تعزيز حماية المنافسة والتعاون الفني في مجال حماية البيئة 2024-2026 وفي مجال تنمية الصادرات الصناعية 2024- 2025.