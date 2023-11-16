نزاهة تحيل قياديا سابقا بالديوان الأميري وآخرين إلى النيابة العامة

MENAFN - Al-Anbaa) أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) قياديا سابقا في الديوان الأميري وآخرين إلى النيابة العامة لارتكاب شبهة جريمة الإضرار العمدي بالمال العام وشبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام.في هذا الإطار، أكدت «نزاهة»، في بيان صحافي، عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، مضيفة أنها تثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم بمساعدة الهيئة في الوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد، وتلتزم في الوقت نفسه بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم، والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.

.. وتنظم «تعزيز آليات المساءلة والتدقيق في القطاع العام»



حنان عبدالمعبود

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن تنظيم ورشة عمل بعنوان «تعزيز آليات المساءلة والتدقيق في القطاع العام»، بمشاركة كل من جهاز متابعة الأداء الحكومي وديوان المحاسبة وجمعية المدققين الداخليين. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الورشة تدور حول مكاتب التفتيش والتدقيق التي تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2011، ودورها الرقابي في تعزيز الشفافية والنزاهة وتحسين مستوى الأداء والمساءلة، حيث تعمل هذه المكاتب على تحسين العمليات التشغيلية والتنفيذ وتحقق الكفاءة والاستدامة في الجهات الحكومية.

كما تهدف الورشة إلى رفع الوعي بأهمية دور التدقيق الداخلي في تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة، إضافة إلى تعزيز المهارات والمعرفة لدى المشاركين وتطوير قدراتهم في مجال التدقيق الداخلي.