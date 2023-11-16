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الدفاع لمرتادي البر توخوا الحيطة والحذر ولا تقتربوا من الأجسام الغريبة

11/16/2023 11:33:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعت وزارة الدفاع مرتادي البر من هواة التنزه والرعي إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب أو لمس أي من الأجسام الغريبة.
وقالت هندسة القوة البرية في الجيش الكويتي، في بيان صحافي أمس، إنه في حال العثور على أي جسم غريب يرجى الاتصال على رقم الطوارئ 112، متمنية السلامة للجميع.

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