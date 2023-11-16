الدفاع لمرتادي البر توخوا الحيطة والحذر ولا تقتربوا من الأجسام الغريبة

الدفاع لمرتادي البر توخوا الحيطة والحذر ولا تقتربوا من الأجسام الغريبة
التاريخ
11/16/2023 11:33:09 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) دعت وزارة الدفاع مرتادي البر من هواة التنزه والرعي إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب أو لمس أي من الأجسام الغريبة.
وقالت هندسة القوة البرية في الجيش الكويتي، في بيان صحافي أمس، إنه في حال العثور على أي جسم غريب يرجى الاتصال على رقم الطوارئ 112، متمنية السلامة للجميع.
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