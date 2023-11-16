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اختتام التمرين البري المختلط رماية الخليج العربي 2023

11/16/2023 11:33:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) برعاية وحضور قائد القوات البرية الملكية السعودية الشقيقة الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير وآمر القوة البرية في الجيش الكويتي اللواء الركن محمد عبدالعزيز السويط وقائد القوات البرية للقيادة المركزية الأميركية الصديقة الفريق باتريك فرانك، اختتمت فعاليات تمرين «رماية الخليج العربي 2023» بنسخته الثانية الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية الشقيقة بالمنطقة الشمالية بحفر الباطن، وذلك بمشاركة تشكيلات من القوة البرية الكويتية والقوات البرية الملكية السعودية إضافة إلى قوة سبارتن من القوات البرية الأميركية.
‏وتأتي المشاركة في التمرين ضمن إطار التعاون المشترك لتعزيز وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال التدريب المشترك، بهدف رفع مستوى وكفاءة الجاهزية القتالية للقوات المشاركة في التمرين. حضر الفعالية عدد من كبار الضباط القادة من الجانب الكويتي والسعودي والأمريكي.

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