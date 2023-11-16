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صادق معرفي العلاقات الكويتية ـ الپولندية قوية ومتينة

11/16/2023 11:33:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي عمق العلاقات الثنائية بين الكويت وپولندا، واصفا إياها بـ«المتينة والقوية» على مختلف الأصعدة.
جاء ذلك في تصريح له على هامش مشاركته احتفال السفارة الپولندية بعيدها الوطني وسط حضور ديبلوماسي.
من جانبها، اشادت القائم بالأعمال في سفارة پولندا آنا مارتا جودوي-تشيشكوفشكا بالعلاقات التاريخية بين پولندا والكويت والتي وصفتها بالمتجذرة ومتعددة الأوجه.
وتابعت: أحد الأمثلة البارزة على التفاعل المبكر هو رحلة النبيل الپولندي Wacaw Seweryn Rzewuski إلى شبه الجزيرة العربية في القرن التاسع عشر، والتي بدأت كزيارة قصيرة تطورت إلى إقامة طويلة في المنطقة. وتعد مذكرات رزيوسكي، الغنية بالروايات التفصيلية عن الأشخاص الذين التقى بهم، والأماكن التي استكشفها، ودراسته الشاملة عن الخيول العربية، وثائق تاريخية لا تقدر بثمن، وتمثل حياته وكتاباته جسرا مميزا بين العالمين الپولندي والعربي، مما يوضح أن هذه الثقافات لها روابط عميقة ومتنوعة على الرغم من الاختلافات الواضحة.
وأشارت الى أنه في العام الماضي، وبدعم من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، قامت السفارة بتنظيم معرض في الكويت حول تفاعلات رزويوسكي في المنطقة ودراساته حول الخيول العربية. وقد حظي المعرض باهتمام كبير، مما سلط الضوء بشكل أكبر على عمق تاريخنا المشترك.
وذكرت أن هذا العام يمثل معلما مهما حيث يحتفل البلدان الصديقان بالذكرى الستين لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين پولندا والكويت، وهي شهادة على التعاون الاستثنائي بين بلدينا، معربة عن سعادتها لإبرام اتفاقيات جديدة من شأنها تعزيز علاقاتنا الثنائية.
وأشارت إلى أن البعثة الأثرية المشتركة في الصبية وجزيرة فيلكا، لافتة الى انه لقد تم تنفيذ هذا المشروع بنجاح منذ ما يقرب من عشرين عاما، مبدية فخرها بتسهيل برنامج تدريبي في پولندا لطلاب خفر السواحل الكويتي.
وأعربت عن تطلع بلادها إلى تعزيز التعاون بين پولندا والكويت ومواصلة تطوير علاقاتنا الثنائية في مختلف المجالات الأخرى. وأشادت بدعم ومساعدة وزارة الخارجية وتنسيقها الذي لا يقدر بثمن خلال الزيارة الأخيرة لجمعية البلطيق العنبر الىپولندية إلى الكويت حيث كان الاستقبال الحماسي والكلمات الجميلة من الشعب الكويتي خلال معرض العنبر مشجعة وتؤكد مثل هذه التجارب اقتناعنا بأن التبادلات الثقافية بمنزلة رابطة رائعة بين دولنا.
وتابعت بينما نحتفل بيوم استقلالنا، فإننا نعرب عن آمالنا الصادقة وتضامننا مع جيراننا في أوكرانيا. إنهم يقاتلون بشجاعة من أجل سيادة بلادهم، ونعتقد أنهم سيحتفلون قريبا بأفراح الاستقلال. وفي الوقت نفسه، تلتزم پولندا بتعزيز مبادرات السلام العالمية، وخاصة في فلسطين. وإدراكا للاحتياجات الإنسانية العاجلة، فقد خصصنا مليون زلوتي پولندي لتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، مما يدل على دعمنا لجهود حفظ السلام الحيوية هذه.
وعن المناسبة، قالت «إن احتفالنا بيوم 11 نوفمبر هو شهادة على تضحيات الأجيال التي كافحت من أجل استقلال پولندا. على الرغم من غياب 123 عاما عن خريطة العالم، ساد حلم الحرية، وكانت نهاية الحرب العالمية الأولى بمنزلة ولادة جديدة لبلادنا.
واضافت «وكانت إعادة إنشاء الدولة بعد 123 عاما من التقسيم مسعى معقدا، وعلى الرغم من غياب دولة مستقلة لأكثر من قرن من الزمان، ظلت مرونة الهوية الپولندية صامدة، وتم الحفاظ عليها من خلال روح المجتمع الپولندي التي لا تنضب، وطوال هذه الفترة من القمع، ورث كل جيل من الشباب الپولندي ارتباطا عميقا بلغتهم وثقافتهم وتقاليدهم الوطنية».

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