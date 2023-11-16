Friday, 17 November 2023 03:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


طلائع من القوات القطرية تصل إلى البلاد للمشاركة بتمرين تكامل/1

11/16/2023 11:33:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصلت طلائع قوات دولة قطر الشقيقة إلى قاعدة علي السالم الجوية أمس الخميس للمشاركة في تمرين «تكامل/1» الذي ستنفذ فعالياته في منطقة التدريب الأديرع ـ الأبرق شمال غرب البلاد مــن 26 الجـــاري حتــى 7 ديسمبر المقبل.
وقالت رئاسة الأركان، في بيان صحافي، إن التمرين الذي سيكون بقيادة الجيش الكويتي ممثلا بتشكيلات القوة البرية وقوات درع الجزيرة يهدف إلى رفع الكفاءة القتالية للوحدات المشاركة ويعتبر فرصة لتعزيز التوافق بين القوة البرية الكويتية وقوات درع الجزيرة المشاركة. وأشارت إلى أنه سيستمر توافد باقي القوات المشاركة في التمرين عبر المنافذ الثلاثة (الجوية ـ البرية ـ البحرية) خلال الأيام القليلة المقبلة.

MENAFN16112023000130011022ID1107443686

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث