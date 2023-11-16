طلائع من القوات القطرية تصل إلى البلاد للمشاركة بتمرين تكامل/1

(MENAFN
- Al-Anbaa) وصلت طلائع قوات دولة قطر الشقيقة إلى قاعدة علي السالم الجوية أمس الخميس للمشاركة في تمرين «تكامل/1» الذي ستنفذ فعالياته في منطقة التدريب الأديرع ـ الأبرق شمال غرب البلاد مــن 26 الجـــاري حتــى 7 ديسمبر المقبل.
وقالت رئاسة الأركان، في بيان صحافي، إن التمرين الذي سيكون بقيادة الجيش الكويتي ممثلا بتشكيلات القوة البرية وقوات درع الجزيرة يهدف إلى رفع الكفاءة القتالية للوحدات المشاركة ويعتبر فرصة لتعزيز التوافق بين القوة البرية الكويتية وقوات درع الجزيرة المشاركة. وأشارت إلى أنه سيستمر توافد باقي القوات المشاركة في التمرين عبر المنافذ الثلاثة (الجوية ـ البرية ـ البحرية) خلال الأيام القليلة المقبلة.
MENAFN16112023000130011022ID1107443686
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.