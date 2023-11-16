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الكهرباء تستعين بالربط الخليجي لتعويض 750 ميغاواط خرجت بسبب أعمال صيانة وحدتين في الزور الشمالية

11/16/2023 11:33:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ان الوزارة استعانت امس الأول بالشبكة الخليجية لتعويض1000 ميغاواط خرجت عن الخدمة من محطة الزور الشمالية. وأوضحت المصادر أن الوزارة استعانت بـ 750 ميغاواط لمدة ساعة من شبكة الربط الكهربائي الخليجية إثر خروج وحدتين من محطة الزور الشمالية، ما أدى الى تخفيض انتاج المحطة حتى بلغ معدل الفقد 1000 ميغاواط. ولفتت إلى ان تعويض الفاقد تم بالاستعانة بالشبكة الخليجية باستيرادها 750 ميغاواط والباقي من توزيع الأحمال من الشبكة المحلية بمقدار 250 ميغاواط. وأوضحت المصادر أن النقص في الإنتاج حصل بسبب إخراج الوزارة عددا من الوحدات من الخدمة بسبب الصيانة في ظل تدني معدلات استهلاك التيار خلال الفترة الحالية نظرا لانخفاض درجة الحرارة حيث سجل المؤشر أول من أمس 8750 ميغاواط.
وذكرت المصادر ان عملية الاستعانة بالشبكة الخليجية استمرت لمدة ساعة لحين تم إصلاح الخلل الطارئ الذي أصاب وحدتي الزور الشمالية بشكل مفاجئ.

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