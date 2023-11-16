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بالفيديو الكويت تزرع انطلقت في نسختها الخامسة التوعية بالزراعة وتحسين البيئة والصحة العامة

11/16/2023 11:33:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
نظمت بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الكويت والخليج العربي فعالية «الكويت تزرع» في نسختها الخامسة 2023 وذلك في قرية يوم البحار التراثية بحضور رئيس منظمة الـ «آي أو إم» في الكويت مازن أبوالحسن وعدد من سفراء دول الآسيان، حيث شاركوا في زراعة شتلات نباتية للتوعية بالبيئة وأهمية تحسين الأجواء من خلال زيادة المساحات الخضراء.
وقالت رئيسة البعثة د.أميرة الحسن، في تصريح صحافي، إن الفعالية أقيمت في أجواء جميلة جمعتنا بعدد من السفراء لزراعة الأشجار والشجيرات المتنوعة ومنها أشجار مثمرة وبعضها مزهرة ومفيدة للبيئة الكويتية، مؤكدة أن الهدف من هذا النشاط تسليط الضوء على أهمية تحسين الأجواء الصحية للمدن من خلال زراعة الأماكن المفتوحة، وهو الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة التي نسعى الى تحقيقها من خلال التعاون المشترك.
وتوجهت بالشكر إلى الجهات المشاركة في هذه الفعالية، ومن ضمنها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والهيئة العامة للزراعة ووزارة الإعلام وخصوصا الإدارة القائمة على قرية يوم البحار، فضلا عن المشاركين من الجسم الديبلوماسي وأقطاب من السفراء، لافتة إلى أن هذه الفعالية سلطت الضوء وساهمت في توعية الناس على أهمية الزراعة لتحسين الصحة العامة لساكني المدن.
وقالت: أتوقع أن عددا من الناس لا يعلمون عن فوائد هذه الأشجار، فالمشهور لدينا هو الكنار والبامبر، إلا أن هناك أنواعا أخرى مثل النيم الذي يستخدمونه كمبيد حشري فاعل جدا وصديق للبيئة وهناك أشجار مثمرة تؤكل ثمارها، وهذا يقدم فوائد كبيرة مستدامة.
وفي ردها على سؤال لـ «الأنباء» إن كان هناك أجندة أخرى للحملة في مواقع أخرى، قالت: نحن مستمرون في فعالياتنا وسنقوم الأسبوع المقبل بحملة تنظيف الشواطئ لتوعية الناس، حيث سيشاركنا جاليات بتعاون مع بلدية الكويت، وقد سبق أن شاركنا الناس بأكثر من ألف شخص في حملة تنظيف الشاطئ والمارينا، ورأى الجميع كمية النفايات اليومية التي يزيلها تسعة أشخاص فقط.
وبينت أن هذا كان له أثر في توعية من يستخدم الشاطئ وألا يرمي الفضلات البلاستيكية أو أعقاب السجائر، فهذه الأشياء كلها تضر البيئة.
من جانبها، أثنت سفيرة الجمهورية التركية لدى البلاد طوبى سونمز على الفعالية التي تم تنظيمها من قبل بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الكويت والخليج العربي، مؤكدة أن التخضير والزراعة يساهمان في تحسين البيئة والصحة العامة، متوجهة بالشكر للقائمين على الفعالية والمشاركين فيها.
أما السفير الإماراتي لدى البلاد د.مطر النيادي فقال في تصريح صحافي: أنا سعيد وفخور بالمشاركة في المبادرة مع سفيرة إندونيسيا في قرية يوم لزراعة الشتلات التي أتمنى أن تنمو وأن تكون إضافة جمالية خاصة مع بداية هذا الشتاء الجميل، لافتا إلى أن الزراعة أمر مهم، وان زيادة الشتلات الزراعية لها أثر على مناخ الكويت ولها دورها في زيادة المساحات الخضراء.
وتوجه بالشكر للقائمين على الفعالية، قائلا: أنا فخور بالإعلام وتغطياته المتميزة لهذه الفعاليات، وشكرا لكم ونتمنى لكم كل التوفيق.
من جانبه، قال مدير الخدمات العامة فيه في وزارة الإعلام ثامر الهيفي: إن قرية يوم البحار شهدت فعالية مميزة، وهي مبادرة من الأمم المتحدة يتم تنظيمها بشكل سنوي، وذلك للتوعية بأهمية زيادة المساحات الخضراء والحفاظ على البيئة.
هذا، وشهدت فعالية «الكويت تزرع» حضورا كبيرا من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية، ومنهم سفيرة الجمهورية التركية طوبى سونمز والسفيرة الإندونيسية لينا ماريانا والسفير الإماراتي د.مطر النيادي والسفير الصيني تشانغ جيان وي والسفير الياباني مورينو ياسوناري وسفير مملكة كمبوديا سمان منان ورئيس منظمة الـ «آي أو إم» في الكويت مازن أبوالحسن وممثلون لبعثات فلسطين وبروناي وبنغلاديش ولاوس، حيث شارك الكثير منهم في زراعة الشتلات خلال الفعالية.

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