بالفيديو الأنصاري لـ الأنباء متابعة الأسواق المركزية والمحلات في جميع المحافظات لرصد الأسعار

الوزارة تُجهز تشكيل فريق من المفتشين والمفتشات لرصد الأسعار خلال رمضان



عاطف رمضان

قام فريق رصد الأسعار برئاسة مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الانصاري بجولة تفتيشية على الأسواق المركزية والمقاهي والمطاعم ومحلات العصائر في محافظة الفروانية، وذلك للتأكد من مسح أسعار السلع والوجبات الغذائية والمشروبات التي تقدمها المقاهي ومحلات العصائر.

«الأنباء» رافقت الجولة التفتيشية التي قامت بها الوزارة، وأكد مدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد أسعارها في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري في تصريح لـ «الأنباء» ان الجولة التفتيشية جمعت الفريق المشارك في اللجنة المشكلة منذ شهرين تقريبا بقرار إداري من قبل وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم لمتابعة أسعار المواد الغذائية، مشيرا الى أن فترة انتهاء عمل اللجنة في 21 نوفمبر الجاري.

وأضاف الأنصاري ان فريق المفتشين قام بهذه الجولة التفتيشية على الاسواق المركزية والمقاهي والمطاعم في محافظة الفروانية وقام الفريق بالاطلاع على قائمة الأسعار في المقاهي والمطاعم ومحلات العصائر للتأكد من مسح الأسعار، مشيرا الى أن الفريق يعد مقارنة فيما بين الأسعار الحالية المعروضة في تلك المحلات وبين الأسعار المسجلة لدى الإدارة.

ولفت الى أن فريق المفتشين أخذ تعهدات من الأسواق المركزية والمقاهي والمطاعم ومحلات العصائر بعدم رفع الأسعار والالتزام بالأسعار المعلنة للمستهلكين.

ونوه الى أن فريق الوزارة المشكل من المفتشين والمفتشات رصد أسعار المواد الغذائية ويتابع الاسواق بشكل مستمر، موضحا انه في حال وجود ارتفاع مصطنع في الأسعار يكون هناك تنسيق مع إدارة الرقابة التجارية في الوزارة والتي بدورها تقوم بإعداد محضر ضبط وتحويل المطعم أو السوق المركزي المخالف الى النيابة التجارية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وعن خطة الادارة خلال الفترة المقبلة قال الانصاري ان المفتشين في الادارة مستمرون في متابعة الاسواق المركزية والجمعيات التعاونية والمحلات التجارية في جميع محافظات الكويت لرصد الأسعار.

وبين ان الوزارة لديها نظام الكتروني يضم أسعار السلع في 67 جمعية تعاونية و8 أسواق مركزية كبرى.

وكشف الانصاري عن ان الوزارة تجهز تشكيل فريق من المفتشين والمفتشات لرصد الأسعار خلال شهر رمضان المبارك المقبل.

وأشار الى انه في حال وجود شكاوى من قبل المستهلكين تتلقاها الوزارة من خلال الخط رقم 135 أو عبر الواتساب 55135135 أو عبر المراكز التجارية المنتشرة في جميع أنحاء الكويت والتي عددها 21 مركزا أو عبر تطبيق سهل الالكتروني أو الموقع الالكتروني للوزارة.

وزاد قائلا: الوزارة لا تحصل رسوما مالية في حال تلقيها شكاوى من المستهلكين وان الموظفين لدى الوزارة يتعاملون مع الشكاوى وفق الإجراءات القانونية.

وأوضح ان الإدارة أعدت خطة عمل، خلال الفترة الأخيرة من خلالها يقوم المفتش بإعطاء مهلة للمحل أو المنشأة لإرسال قائمة الأسعار إلى إيميل الإدارة، ويقوم المفتشون لدى فريق الإدارة بمتابعتها.