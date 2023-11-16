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الكويت والسعودية توقعان اتفاقية دراسة الجدوى لمشروع الربط السككي

11/16/2023 11:33:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقعت وزارة الأشغال العامة، ممثلة من الجانب الكويتي بوكيل الأشغال العامة عيد الرشيدي، ومن الجانب السعودي صلاح العمير، نائب رئيس الخدمات المشتركة من الخطوط الحديدية السعودية، اتفاقية عقد دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لمشروع الربط السككي بين المملكة العربية السعودية والكويت مع تحالف (sysrta). وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين من أجل تحقيق نقل سككي آمن وفعال. وأكد وكيل وزارة الأشغال العامة أهمية الاتفاقية كونها أتت برغبة سامية من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وكونها تخدم عملية النقل بين البلدين، لاسيما أنها تأتي في إطار التكامل الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاجتماعية بينهما، حيث إن المسافة بين الكويت والرياض تستغرق 650 كيلومترا وأن الدراسات ستعمل على تقليصها الى ساعتين تقريبا عن طريق الربط السككي، مثمنا الجهود اللي بذلت بين الجانبين خلال فترة وجيزة تقدر بـ 9 أشهر حتى الوصول إلى توقيع الاتفاقية والتي تعد أحد برامج الحكومة والمنوط تنفيذها عن طريق وزارة الأشغال العامة وتجد متابعة حثيثة من سمو رئيس مجلس الوزراء.
هذا، وتعتبر المدة الزمنية للانتهاء من الاتفاقية 6 أشهر.

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