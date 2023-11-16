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40 طنا من المساعدات على متن الطائرة الـ 21 لغزة

11/16/2023 11:33:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت الطائرة الـ 21 من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متجهة إلى مطار العريش المصري محملة بـ 40 طنا من المساعدات الإنسانية المختلفة بما فيها أربع سيارات إسعاف. وقال نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة عمر الثويني لـ «كونا»، قبيل الإقلاع، إن حمولة الطائرة تمت بتنظيم من «الكويتية للإغاثة» بالتعاون مع 22 جمعية خيرية كويتية ضمن حملة «فزعة لفلسطين» بغية دعم وإغاثة الأشقاء في قطاع غزة. ولفت الثويني وهو المشرف العام على حملة «فزعة لفلسطين» إلى أهمية تضافر جهود أهل الخير والجهات الرسمية في البلاد الذي أسهم في مواصلة الجسر الجوي الكويتي بصورة عاجلة لمد الأشقاء في قطاع غزة بالمساعدات الضرورية والعاجلة.
وأضاف أن الحملة التي تتم بالتعاون مع 22 جمعية خيرية كويتية غايتها احتواء الأزمة والتخفيف من معاناة الأشقاء في قطاع غزة موضحا أن هذه الرحلة تشتمل على مواد متنوعة منها الغذائية والأجهزة والمستلزمات الطبية وكذلك أربع سيارات إسعاف بإجمالي حمولة 40 طنا.
وذكر أن ذلك يتم بالتنسيق المسبق مع الهلال الأحمر الفلسطيني بهدف سد النقص الشديد في مجالات عدة منها الإيوائية والصحة وغيرها، مشيرا إلى أن المساعدات الكويتية لأهل غزة من خلال الجسر الجوي الكويتي تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية من القيادة السياسية في البلاد وبتعاون وإشراف مثمر مع وزارت الخارجية والدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل.

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