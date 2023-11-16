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وزراء النقل الخليجيون تنفيذ وتشغيل مشروع السكة الحديد ديسمبر 2030

11/16/2023 11:33:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال رئيس وفد الكويت في اجتماع وزراء النقل الخليجيين م.أحمد الصالح إن الاجتماع وافق على اعتبار ديسمبر 2030 تاريخا مستهدفا لتنفيذ وتشغيل مشروع السكة الحديد بين أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الصالح لـ«كونا» عقب المشاركة في الاجتماع الـ25 للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط ممثلا لوزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة جاسم الاستاد. وأضاف الصالح أن الاجتماع اعتمد عدة توصيات خاصة بالمشروع الخليجي من أهمها تحديد التاريخ المستهدف للانتهاء من مشروع السكة الحديد ومتابعة سير العمل من قبل الأمانة العامة واستمرار الأعضاء في تزويد الهيئة الخليجية للسكك الحديدية بالبيانات المحدثة للأعمال بشكل دوري وتأمين الموارد المالية والفنية والتشغيلية اللازمة للمشروع. ووصف الصالح الاجتماع بأنه «مثمر»، اذ شهد رغبة واضحة من جميع ممثلي دول مجلس التعاون في إنجاز المشروع بالأوقات المتفق عليها، تنفيذا لرؤية قادة دول مجلس التعاون. وجرت خلال الاجتماع الموافقة على ميزانية الهيئة الخليجية للسكة الحديدية لعام 2024 والموافقة على اللائحة الإدارية الخليجية واللائحة المالية والمحاسبية ولائحة المشتريات والتخزين للهيئة الخليجية للسكة الحديدية.
وخرج الاجتماع بعدة توصيات، منها اعتماد الإطار التنظيمي الموحد لإجراء الاختبارات الاستدلالية لمياه التوازن (الصابورة) على متن السفن في موانئ ومياه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويعمل به بصفة استرشادية.
وحث دول المجلس على الاستفادة من أحكام الإطار التنظيمي في تطبيقاتها والأخذ علما بما تم بشأن تسجيل الأمانة العامة في المنظمة البحرية الدولية. وتمت خلال الاجتماع مناقشة موضوع استراتيجية النقل البري لدول المجلس واللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس.

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