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وزير التجارة لن نسمح باستغلال زيادات الرواتب لرفع أسعار السلع وأقصى العقوبات للمخالفين

11/16/2023 11:33:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان اجتماعا مع قياديي وإشرافيي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بحضور وكيل وزارة التجارة زياد الناجم.
ويأتي هذا الاجتماع استكمالا لجهود الوزارة وتزامنا مع الإعلان عن الزيادات المالية التي تم إقرارها مؤخرا للمتقاعدين وكخطوة استباقية من وزارة التجارة للسيطرة والرقابة على أي زيادات مصطنعة في أسعار السلع.
وحث العيبان منتسبي القطاع على تكثيف الجولات التفتيشية وعمليات رصد الأسعار وعدم التردد في اتخاذ أقصى العقوبات ضد مخالفي القانون وكل من يستغل الزيادات المالية لرفع أسعار السلع. واستمع العيبان خلال الاجتماع لمستجدات خطة عمل مدير إدارة الرقابة التجارية ورؤساء طوارئ الرقابة التجارية ومدير إدارة الجهاز الفني للإشراف على السلع ومدير إدارة حماية المستهلك للوقوف على مدى استعدادهم لمواجهة أي زيادات خلال الفترة المقبلة.
وقال الوزير للموظفين: إنكم خط الدفاع الأول لحماية المواطنين من جشع أي تاجر وراعوا الله وأمانتكم وإخوانكم المواطنين.
وفي ختام الاجتماع استمع الوزير الى فرق التفتيش وملاحظاتهم وتوصياتهم في سبيل تذليلها وتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.

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