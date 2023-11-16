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وقف تحويل الإقامة من القطاع الحكومي لـ الخاص

11/16/2023 11:33:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
علمت «الأنباء» من مصدر أمني أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أصدر قرارا بوقف تحويل إقامات الوافدين العاملين في القطاع الحكومي وفق «المادة 17» إلى القطاع الخاص وفق المادة «18».
وأكد المصدر أن قرار وقف التحويل سيطبق على من تنتهي خدماته لبلوغه السن القانونية أو من يتم الاستغناء عن خدماته لأي سبب أو من يقدم استقالته، بحيث يلزمهم بتسوية أوضاعهم المالية وتسلم مستحقاتهم. وأوضح المصدر ان هناك توجها لدى جميع وزارات الدولة بعدم التجديد لأي وافد يبلغ السن القانونية يعمل في الوزارات الحكومية، بالإضافة إلى تقنين أعدادهم في الوزارات، وذلك ضمن توصية مجلس الوزراء بالإحلال في الوزارات وتوظيف المواطنين.

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