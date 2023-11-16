وزارة التموين: انتظام ضخ السلع وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من 15 لـ25%

على جانب آخر، تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية السلع بالمنافذ إضافة إلى توفير الخضراوات والفاكهة يوميا بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، حيث تطرح الوزارة المنتجات

بفروع الشركات التابعة بالمحافظات المختلفة.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه مديرى المديريات بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتأكد من توافر كافة المنتجات والسلع الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.