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وزارة التموين: انتظام ضخ السلع وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من 15 لـ25%

11/16/2023 11:27:19 PM
(MENAFN- Youm7) تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية مدى التزام السلاسل التجارية بمبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، حيث أشارات إلى انتظام ضخ السلع في المنافذ وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من 15 إلى 25%، كما يتم أيضا التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.

على جانب آخر، تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية السلع بالمنافذ إضافة إلى توفير الخضراوات والفاكهة يوميا بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، حيث تطرح الوزارة المنتجات
بفروع الشركات التابعة بالمحافظات المختلفة.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه مديرى المديريات بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتأكد من توافر كافة المنتجات والسلع الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية.







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