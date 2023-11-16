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متظاهرون يغلقون جسرا فى مونتريال بكندا احتجاجا على الحرب على غزة

11/16/2023 11:27:16 PM
(MENAFN- Youm7) أوقف حوالي 100 متظاهر مؤيد لفلسطين، الخميس، حركة المرور على جسر جاك كارتييه في مدينة مونتريال مطالبين إسرائيل بوقف الهجوم على غزة وردد المتظاهرون هتافات منها: "أوقفوا حصار غزة الآن"، و"صمتنا تواطؤ".

ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية وحملوا لافتات كتب عليها رسائل مثل“أوقفوا تمويل الإبادة الجماعية” و”فلسطين حرة” وارتدون ملابس سوداء وأقنعة لإخفاء هوياتهم.

وقال منظم الاحتجاجات إن المتظاهرين يريدون العدالة.

وتم إغلاق مدخل الجسر على جانب مونتريال بالمقاعد وطاولات التنزه قبل الساعة السابعة صباحًا بقليل"، وهتفت المجموعة أيضا "أوقفوا الحصار على غزة الآن".
وأعيد فتح الجسر حوالي الساعة 8:20 صباحًا بعد انتهاء الاحتجاج، وفقا للسلطات في مقاطة كيبيك.








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