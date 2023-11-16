متظاهرون يغلقون جسرا فى مونتريال بكندا احتجاجا على الحرب على غزة

(MENAFN
- Youm7) أوقف حوالي 100 متظاهر مؤيد لفلسطين، الخميس، حركة المرور على جسر جاك كارتييه في مدينة مونتريال مطالبين إسرائيل بوقف الهجوم على غزة وردد المتظاهرون هتافات منها: "أوقفوا حصار غزة الآن"، و"صمتنا تواطؤ".
ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية وحملوا لافتات كتب عليها رسائل مثل“أوقفوا تمويل الإبادة الجماعية” و”فلسطين حرة” وارتدون ملابس سوداء وأقنعة لإخفاء هوياتهم.
وقال منظم الاحتجاجات إن المتظاهرين يريدون العدالة.
وتم إغلاق مدخل الجسر على جانب مونتريال بالمقاعد وطاولات التنزه قبل الساعة السابعة صباحًا بقليل"، وهتفت المجموعة أيضا "أوقفوا الحصار على غزة الآن".
وأعيد فتح الجسر حوالي الساعة 8:20 صباحًا بعد انتهاء الاحتجاج، وفقا للسلطات في مقاطة كيبيك.
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