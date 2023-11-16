رئيس الجزائر: حريصون على مواصلة تحسين مناخ الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية

MENAFN - Youm7) أكد الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، حرص بلاده على التحسين المتواصل لمناخ الأعمال والرفع من المردودية الاقتصادية للمؤسسات الحكومية والخاصة، في إطار الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة إشرافه على لقاء مع رواد الأعمال الاقتصاديين، بالجزائر العاصمة، بحضور أعضاء الحكومة الجزائرية، ولفيف من كبار رجال الدولة.

وأشار إلى أن سنة 2024 المقبلة ستكون سنة اقتصادية على غرار السنة الجارية، وأن العام المقبل سيشهد المواصلة في تعزيز الاقتصاد الجزائري.. مؤكدا أن الدولة تسعى كذلك إلى توسيع الإجراءات المحفزة لصالح المستثمرين ورواد الأعمال بشكل يقلص بؤر العرقلة والبيروقراطية وإخراج المؤسسات من وضعية الشلل والانسداد الذي تعيشه.

وأوضح أنه تم في وقت سابق رفع العراقيل عن نحو 900 مؤسسة من خلال، وهو الأمر الذي سمح بخلق حوالي 22 ألف فرصة عمل.. قائلا إنه على الرغم من السياق الاقتصادي الدولي الصعب الذي شهد وضعيات في بعض البلدان بلغت إلى حد غلق المؤسسات، فإن الجزائر التي تعمل على دعم إنشاء المؤسسات حققت نسب نمو تفوق 4 بالمائة، داعيا مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري إلى المساهمة في حل المشاكل التي تواجه مجتمع الأعمال.

كما جدد الرئيس الجزائري التأكيد على المسعى القاضي بالعمل على بناء اقتصاد منتج ومتنوع قائم على التصدير بدعم من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تقليص الاستيراد، في إطار "نموذج اقتصادي جديد متحرر من الذهنيات والممارسات السابقة".