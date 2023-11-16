الحكومة الموريتانية تصادق على إنشاء شركة البث الإذاعى والتلفزيون

(MENAFN
- Youm7) صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماع ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، فى القصر الرئاسى فى نواكشوط على انشاء شركة البث الإذاعي والتلفزيون الموريتانى.
وقال وزير الثقافة الموريتانى سيدى احمد اج -في تصريحات صحفية- إن الهدف من إنشاء مؤسسة عمومية للاتصال السمعي البصري تسمى“شركة البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني” هو تسوية وضعية الشركة وفق ما ينص عليه قانون تحرير الفضاء السمعي البصري.
وأوضح أن تحويل مؤسستي الإذاعة والتلفزيون إلى شركتين خفيتي الاسم لم يصاحبه إنشاء شركة تتولى مسؤولية البث بالشكل المطلوب كما ينص على ذلك القانون، موضحا أن المرسوم سيعطي للشركة الحق في التزويد الحصري بخدمات الإرسال والبث وتعدد الإرسال، بحيث تكون جهة فاعلة على مسافة متساوية من مقدمي الخدمات السمعية البصرية العمومية والخصوصية.
وبالإضافة إلى التلفزيون الموريتاني وقنواته المتخصصة وشبكة الإذاعة ومحطاتها منحت موريتانيا خال الأعوام الماضية رخصا لست قنوات تلفزيونية خاصة وخمس محطات إذاعية تعمل وفق القانون.
MENAFN16112023000132011024ID1107443657
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.