الحكومة الموريتانية تصادق على إنشاء شركة البث الإذاعى والتلفزيون

MENAFN - Youm7) صادقت الحكومة الموريتانية خلال اجتماع ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، فى القصر الرئاسى فى نواكشوط على انشاء شركة البث الإذاعي والتلفزيون الموريتانى.

وقال وزير الثقافة الموريتانى سيدى احمد اج -في تصريحات صحفية- إن الهدف من إنشاء مؤسسة عمومية للاتصال السمعي البصري تسمى“شركة البث الإذاعي والتلفزي الموريتاني” هو تسوية وضعية الشركة وفق ما ينص عليه قانون تحرير الفضاء السمعي البصري.

وأوضح أن تحويل مؤسستي الإذاعة والتلفزيون إلى شركتين خفيتي الاسم لم يصاحبه إنشاء شركة تتولى مسؤولية البث بالشكل المطلوب كما ينص على ذلك القانون، موضحا أن المرسوم سيعطي للشركة الحق في التزويد الحصري بخدمات الإرسال والبث وتعدد الإرسال، بحيث تكون جهة فاعلة على مسافة متساوية من مقدمي الخدمات السمعية البصرية العمومية والخصوصية.

وبالإضافة إلى التلفزيون الموريتاني وقنواته المتخصصة وشبكة الإذاعة ومحطاتها منحت موريتانيا خال الأعوام الماضية رخصا لست قنوات تلفزيونية خاصة وخمس محطات إذاعية تعمل وفق القانون.



