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الجيش الإسرائيلى يعلن استهداف مواقع عسكرية لـحزب الله فى جنوب لبنان

11/16/2023 11:27:16 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الجيش الإسرائيلى الخميس، أن قواته قصفت مواقع عسكرية تابعة لـ"حزب الله" فى جنوب لبنان.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري: "هاجمت الطائرات المقاتلة، عددا من الأهداف لتنظيم حزب الله داخل الأراضي اللبنانية. ومن بينها عدة مواقع عسكرية كان يديرها التنظيم".

وأضاف: "في وقت سابق من اليوم أيضا، تم إطلاق عدد من الصواريخ المضادة للدبابات من الأراضي اللبنانية على مواقع جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة بيرنيت ورأس الناقورة.. ولا يوجد ضحايا، كما هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بالمدفعية".

هذا وأعلن حزب الله مساء الخميس، عن
استهداف عدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي
عند الحدود اللبنانية. ونشر مشاهد لعملية استهداف تلك المواقع، مشيرا إلى أنها تمت بالأسلحة المناسبة.

كما أفادت وسائل إعلامية الخميس، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن
غارات عند أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، وأطراف بلدة اللبونة في القطاع الغربي جنوب لبنان. لافتا إلى أن "حزب الله" استهدف بالصواريخ موقع "المرج" الإسرائيلي المقابل لبلدة مركبا، وموقع مسكاف عام الإسرائيلي المقابل لبلدة العديسة جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل
توترا وتبادلا لإطلاق النار والقذائف
بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"
منذ بدء المواجهة
بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.







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