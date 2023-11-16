حميميم: إرهابيون يخططون لتنفيذ عمليات تخريبية ضد القوات السورية فى جنوب البلاد

MENAFN - Youm7) أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسى فى سوريا، فاديم كوليت، أن إرهابيين يخططون للقيام بعمليات تخريبية في المناطق الجنوبية من سوريا ضد القوات الحكومية ومنشآت الوقود والطاقة.

وقال كوليت: "بحسب المعلومات الواردة إلى مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة، تخطط مجموعات تخريبية من مقاتلي الجماعات المسلحة المتطرفة، المدربة في منطقة التنف، لتنفيذ أعمال تخريبية في المناطق الجنوبية من سوريا ضد القوات الحكومية المتمركزة على الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى منشآت الوقود والطاقة".

وأضاف أن

قيادة مجموعة القوات الروسية

وقيادة القوات المسلحة السورية ستتخذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لمنع الاستفزازات المسلحة.

وتعمل

القوات الروسية على الأراضي السورية

بناء على طلب تدخل موسكو العسكري من قبل دمشق.

وقد ساعد

تدخل

روسيا

في الحرب الدائرة في سوريا، الذي تمثل أساسا في

الإسناد الجوي

لعمليات الجيش السوري، إضافة إلى المساعدة الاستشارية ونشر وحدات من الشرطة العسكرية، في

استعادة معظم أراضي البلاد من قبضة

فصائل المعارضة المسلحة.